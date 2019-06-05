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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Тольятти берег Волги завалили строительными отходами

5 июня 2019 11:30
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В Тольятти берег Волги завалили строительными отходами
Водному объекту причинен ущерб в размере более 22 млн рублей.

В Тольятти, в районе базы отдыха «Новая волна» (г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 68) в акватории Волги обнаружены строительные отходы.

По информации помощника Самарского межрайонного природоохранного прокурора Евгения Мавлютова, ООО «Реконструкция-Плюс» возводило здесь берегоукрепление и строительство гидротехнического сооружения. Компания отклонилась от имеющегося проекта и стала использовать строительный мусор (куски бетона и железобетона). Специалисты Росрыболовства и Росприроднадзора по Самарской области установили, что вследствие этих действий водному объекту причинен ущерб в размере более 22 млн руб., а водным биоресурсам — в размере свыше 65 тыс. рублей.

В отношении компании направлены два исковых заявления в Арбитражный суд Самаркой области с требованием о возмещении реального ущерба, причиненного окружающей среде. Кроме того, в производстве линейного отдела полиции находится уголовное дело по части 1 ст. 250 УК — засорение водного объекта, повлекшее существенное загрязнение, возбужденное по материалам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Разрешение ситуации будет находиться на контроле Уполномоченного по правам человека по Самарской области, пишет tlt.ru.


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