В Центральном и Приволжском федеральном округах массово гибнут пчелы
13 июня 2019 13:37
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Пчеловоды четырех центральных регионов России бьют тревогу — их пасеки усеяны мертвыми пчелами. Они винят фермеров, которые не предупредили их об использовании химикатов. Масштабы бедствия пока оценить сложно, как и причину гибели насекомых — органы надзора только взялись за проверку. Но проблема существует не один день и, как предупреждают ученые со всего мира, может привести не только к разорению пчеловодов, но и потере продовольствия на $600 млрд. Подробнее о бедах российских пасечников и ключевой роли их подопечных в экосистеме — в материале «Известий».
На массовую гибель пчел жалуются в Центральном и Приволжском федеральном округах — лидерах по числу пчелосемей, если опираться на данные последней всероссийской сельскохозяйственной переписи. В Курской области, где известно о гибели этих насекомых уже в 10 районах, проблемой занялся губернатор. В понедельник, 10 июня, врио главы региона Роман Старовойт потребовал, чтобы фермеры предупреждали власти о предстоящих сельхозработах с использованием ядохимикатов. Специалисты ветеринарной службы признают, что ущерб огромный — в некоторых хозяйствах пасечники лишились 75 пчелосемей. Результаты проверки ветслужбы и Роспотребнадзора пока неизвестны.
В Липецкой области проверку из-за массовой гибели пчел проводят специалисты природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарии. Пасеки буквально усыпаны мертвыми насекомыми.
— С девятого класса занимаюсь пчеловодством. И за 20 лет не помню, чтобы подобное случалось, — рассказал местной газете «Добринские вести» Сергей Ряских, у которого три дня назад погибли почти 100 пчелосемей.
Пчеловод Виктор Титов, пасека которого тоже опустошена, винит во всем фермерские хозяйства. Раньше они заранее предупреждали о планах по обработке посевов.
— Раньше мы даже расписывались в бланке, что оповещены, знаем, что начинается обработка от мотыльков, — говорит Титов.
Всего в Добринском районе, по примерным подсчетам, погибли порядка 200 пчелосемей. Одна стоит порядка 5–10 тыс. рублей (по максимальной планке — 200 млн рублей ущерба, плюс упущенная прибыль — медовый урожай сорван).
По инструкции ветлабораторий, пчеловоды, получив информацию о предстоящей химобработке, должны закрыть ульи и увезти на расстояние не менее 7 км от места применения пестицидов. Обратно их можно вернуть не раньше чем через 12 суток.
Случаи массовой гибели пчел были зафиксированы также в нескольких районах Рязанской, Воронежской и Саратовской областей.
Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров говорит, что ненормированное использование пестицидов всегда приносило ущерб пчеловодству, а также популяции птиц и полезных растений — в этой проблеме нет ничего нового. Однако говорить о том, что в этом сезоне с ними стали перебарщивать, рано — таких цифр пока попросту нет. В 2018 году, по подсчетам ФГБУ «Россельхозцентра», было применено 65,1 тыс. т пестицидов, в 2016-м — 61,4 тыс. т.
Мужчине из Орловской области, у которого погибли 60 пчелосемей, удалось отсудить 156 тыс. рублей у агрохозяйства — правда, суд снизил сумму возмещения почти в пять раз. Согласно КоАПу, нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами карается штрафом до 10 тыс. рублей, возможно приостановление деятельности предприятия. А компенсацию можно требовать по ГК.
В европейских странах вводят всё более суровые меры — масштаб вымирания пчел пугает ученых и власти. В Австрии, например, хозяина фруктовой плантации приговорили к году тюремного заключения и штрафу в €20 тыс. Он распылил в саду пестицид хлорпирифос, из-за чего погибли 50 пчелиных колоний. Суд постановил, что садовод как специалист знал, что химикаты могут навредить пчелам и, как следствие, людям, которым в тарелку мог попасть «отравленный» мед. В Германии штраф за преднамеренное убийство пчел повысили до €65 тыс.
За последние 5–10 лет популяции диких пчел сократились на 25–30%, заявляли ученые из Северо-Западного университета (Northwestern University, США). Только в США за 2015 год домашних пчел стало вдвое меньше. В других странах ситуация не лучше: насекомые исчезают в Великобритании (в мае активисты просили жителей ради спасения пчел не косить газоны — так будет больше нектара), Германии, Болгарии и других странах.
По мнению американских ученых, в массовой гибели этих насекомых по всему миру четыре причины: глобальное потепление, распространяющие вирусы клещи Varroa (в 2016 году пчеловодческие хозяйства США потеряли из-за него 44% пчел), пестициды и так называемый синдром коллапса колоний, когда пчелиные семьи неожиданно покидают улей.
Энтомолог, профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова Дмитрий Мусолин в беседе с «Известиями» отметил, что выделяют две основные причины — применение агрохимикатов и вирусы. Звучали также предположения о том, что на пчел плохо влияет мобильная связь, но они не нашли подтверждения.
По данным всероссийской сельскохозяйственной переписи, в России 3 млн пчелосемей — на 18,1% меньше, чем 10 лет назад. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин приводил цифру в 3,2 млн пчелосемей, но это не сильно меняет ситуацию.
Чтобы эффективно опылять растения, нужно 7,2 млн пчелосемей, а если по максимуму осваивать медовые запасы — и вовсе 18 млн, считают в НИИ пчеловодства.
Пчелы играют огромную роль для сельского хозяйства, хотя они, конечно, не единственные насекомые, опыляющие растения.
— Если пчелы продолжат умирать такими же темпами, как сейчас, нас ждут большие проблемы, — говорит энтомолог Дмитрий Мусолин.
Фото pixabay.com
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