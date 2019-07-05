В Сызрани под руководством министра лесного хозяйства Александра Ларионова проведено выездное совещание
5 июля 2019 13:02
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4 июля в г. Сызрани под руководством министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александра Ларионова проведено выездное совещание с представителями администраций городского округа Сызрань и муниципальных районов Сызранский и Шигонский.
Наибольшее внимание было уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период и мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.
Динамика прохождения пожароопасного сезона за последние 3 года на территории указанных муниципальных образований - положительная, что обусловлено усиленным патрулированием в неблагоприятные дни и организацией дежурств и профилактической работой.
«На сегодняшний день лесопожарная ситуация на территориях городского округа Сызрань и муниципальных районов Сызранский и Шигонский складывается благоприятно, лесных пожаров не зафиксировано. Безусловно, мы достигли такого результата благодаря совместным усилиям подразделений лесного хозяйства, сотрудников администраций муниципальных образований, пожарного надзора МЧС РФ и охотпользователей», - отметил министр А.И.Ларионов.
В ходе совещания была рассмотрена информация об осуществлении муниципалитетом переданных государственных полномочий по вопросам регионального государственного экологического надзора. По состоянию на 20 июня 2019 года на территории 3 муниципалитетов находится 25 несанкционированных свалок (навалов отходов). По итогам обсуждения муниципалитетам рекомендовано обратить особое внимание на организацию работы по расчету и взысканию с виновных лиц ущербов, нанесенных компонентам окружающей среды. Кроме того, для усиления государственного экологического надзора рекомендовано привлекать общественность.
«Вопрос ликвидации несанкционированных свалок требует постоянного контроля со стороны муниципалитетов. По итогам Дня местного самоуправления Губернатором Самарской области Д.И.Азаровым поручено для выявления несанкционированных свалок и навалов мусора обеспечить до конца 2019 года дополнительное привлечение в систему общественного экологического контроля в Самарской области общественных инспекторов. Уверен, что в Сызранском и Шигонском районах также найдутся неравнодушные к вопросам охраны окружающей среды граждане. Сотрудники министерства, в свою очередь, готовы оказать методическую поддержку и ответить на любые
Актуальная тема реализации нацпроекта «Экология» также не осталась без внимания. Мероприятие по расчистке участков русла реки Сызранки (нижнее течение) на территории Сызрани включено в региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Мероприятие является природоохранным и направлено на восстановление естественного и улучшение санитарно-экологического состояния реки Сызранка. Кроме того, реализация мероприятия позволит ускорить выполнение мероприятий генерального плана города в части застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, обеспечить полноценное функционирование работы школы олимпийского резерва, привести в порядок историческую часть города, являющуюся основным туристическим объектом, создать полноценную зону отдыха для жителей и гостей города. В 2019 году за счет средств областного бюджета выполняются предпроектные работы. Завершилось совещание визуальным обследованием состояния русла реки Сызранка на 3 участках, сообщает пресс-служба министерства.
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