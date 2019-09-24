В Самарском политехе пройдет ELPIT-2019

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С 25 по 28 сентября в Политехе пройдет очередной конгресс ELPIT–2019. По своему масштабу форум станет не менее представительным научным мероприятием, чем предыдущие.В этом году в рамках конгресса предусмотрен целый ряд мероприятий: пленарное заседание, симпозиумы, международные круглые столы, инновационный форум молодых ученых «Young ELPIT», международная выставка технологий и оборудования в области экологии и безопасности жизнедеятельности «Эко-Лидер-2019» и другие.Церемония открытия конгресса состоится 25 сентября в 11.00 в актовом зале первого корпуса Политеха (ул. Первомайская, 18). С программой мероприятий можно ознакомиться здесь: https://samgtu.ru/uploads/redactor/ELPIT2019_final_program-5d89b3e240d52.pdf