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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов

24 мая 2019 13:31
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В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 24 по 26 мая 2019 года местами по Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

- Соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефонам прямой линии лесной охраны: 800-100-94-00 и диспетчерской службы лесной охраны по Самарской области (846) 231-00-63 (круглосуточно).
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