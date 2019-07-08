В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс)
8 июля 2019 10:00
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», до 10 июля местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс).
В настоящее время 5-й класс объявлен в г. Самара, в Волжском и Безенчукском районах.
4-й класс пожарной опасности лесов наблюдается в г.о. Сызрань, Тольятти, Приволжском, Ставропольском, Сызранском и Шигонском районах.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Обращаем внимание на то, что повышается риск загораний мусора и сухой травы, возникновения природных пожаров!
Опасными факторами при горении сухой травы, несанкционированных сельхозпалах являются: задымленность, смог, огонь.
Травяные, природные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека!!!
Главное управление настоятельно рекомендует следовать правилам поведения в период особого противопожарного режима:
соблюдайте запрет на посещение лесов;
не разводите костер в лесу, лесопарках и в зонах отдыха (даже вблизи водоёмов);
не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;
не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного или природного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области:8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
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