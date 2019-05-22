В Самарской области прошло первое заседание общественного совета по экологической безопасности
22 мая 2019 09:53
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Во вторник, 21 мая, в Новокуйбышевске Дмитрий Азаров провел первое заседание общественного совета по экологической безопасности при губернаторе Самарской области. Координирующий орган в сфере охраны окружающей среды был создан по поручению руководителя региона в конце марта этого года. В состав Совета вошли представители органов государственной власти и МСУ, контрольно-надзорных ведомств, промышленных предприятий, общественных объединений, а также научного сообщества региона, пишет "Волжская коммуна".
На заседаниях Совета регулярно будут рассматриваться отчеты руководителей действующих коллегиальных органов, рабочих групп по направлениям деятельности, представителей промышленных предприятий о мерах по снижению негативного воздействия на окружающую среду, научных и общественных организаций. "Вопросы охраны окружающей среды затрагивают интересы всех граждан", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор также отметил, что важнейшим направлением деятельности Совета должно стать обсуждение реализации в регионе национального проекта "Экология": "Уверен, конструктивные рекомендации будут способствовать улучшению состояния окружающей среды и качества жизни людей".
Одним из наиболее значимых направлений в сфере экологической безопасности, которое обсуждалось на Совете, является обеспечение населения качественной питьевой водой. Участники совещания зафиксировали актуальное состояние водных объектов Самарской области и перспективы улучшения экологической обстановки.
Ключевые факторы, влияющие на качество воды — состояние поверхностных и подземных источников, наличие и техническое состояние очистных сооружений. "Необходимо также учитывать состояние сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, установление зон санитарной охраны", — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров также отметил необходимость проинвентаризировать ту работу, которая уже проведена: "Надо внимательно посмотреть, какие поручения исполнены, а какие нет, и какие дополнительные усилия для этого нужны, и насколько четко сформированы региональные программы для реализации нацпроекта "Экология", — отметил Дмитрий Азаров.
С докладом об обеспечении жителей региона качественной питьевой водой выступила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. По данным ведомства, вопросы, требующие скорейшего решения, стоят перед рядом муниципалитетов. Это Чапаевск, Новокуйбышевск, Куйбышевский и Красноглинский районы Самары, ряд населённых пунктов Волжского и Ставропольского районов. В числе основных проблем Светлана Архипова назвала повышенное содержание железа, марганца, жесткости, сульфатов в подземных водах на некоторых территориях области, высокий износ сетей водоснабжения, необходимость модернизации очистных сооружений, нестабильность качества воды в реках, используемых для питьевого водоснабжения.
Решить проблемы, которые десятки лет копились в сфере водоснабжения, призвана реализация на территории региона национальных проектов. О том, что будет сделано в области, в том числе, благодаря федеральной поддержке, доложил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов.
Из 11 федеральных проектов, составляющих национальный проект "Экология", Самарская область принимает участие в шести: "Чистая страна", "Сохранение лесов", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая вода", "Комплексная система обращения с ТКО" и "Оздоровление Волги". В общей сложности этими проектами предусматривается выполнение до 2024 года 81 мероприятия на общую сумму 46,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета составят 26 млрд, регионального — 6,3 млрд, внебюджетные источники — 14,2 млрд рублей.
Министр более подробно остановился на проектах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Осуществление первого проекта позволит повысить обеспеченность жителей Самарской области чистой питьевой водой из систем центрального водоснабжения с 84,2% до 89,6%, в том числе городского населения с 90% до 96%.
Реализация проекта "Оздоровление Волги" позволит в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку. Для выполнения этой задачи на 35 объектах будут проведены работы по реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений.
Кроме того, будет проведена ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге. Во-первых, будет проведена рекультивация территории площадью более 40 га в Рождествено, на которой несанкционированно размещались отходы производства этилового спирта. Также будет проведена рекультивация территории бывшего ОАО "Средневолжский завод химикатов" в Чапаевске площадью 155 га.
О мерах, которые предпримет министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства регионах в рамках проекта "Оздоровление Волги" рассказал глава ведомства Сергей Марков. С 2019 по 2024 год планируется реализовать 37 мероприятий, из них 35 — по сокращению доли загрязненных сточных вод.
В 2019 году планируется начать работы на шести объектах, еще шесть находятся в процессе проектирования. Они расположены в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном, Похвистнево и Приволжье.
Дмитрий Азаров порекомендовал министру ускорить работы по проектированию, а соответственно и по реализации объектов. Глава региона также предложил их ранжировать по степени изношенности и экологической опасности, чтобы наиболее проблемные, представляющие наибольшую угрозу объекты реконструировались в первую очередь.
"При этом, мы сейчас говорим о существующих комплексах очистки, — сказал Дмитрий Азаров. — Кроме этого существует необходимость в строительстве новых сооружений. Этот вопрос необходимо проработать. Мне совершенно очевидно, что это должно быть сделано. Объем работы большой, полгода берите на нее".
Также Сергей Марков рассказал о ближайших перспективах реализации проекта "Чистая вода". Три из них связаны со строительством водопроводных сетей. Причем два объекта расположены в Сергиевском районе: в селе Кандабулак строительство должно быть закончено уже в этом году, в селе Калиновка в 2020 году.
"Обратите внимание коллеги, — заметил губернатор, — Из трех объектов по водопроводным сетям два — Сергиевский район. Это показатель активной работы главы района! Это значит, что он думает на перспективу, работает реально над проблемой, заботится заранее о подготовке документации, заявок. А то мне многие главы говорят: "Надо что-то делать!" Надо не "что-то делать", а работать!"
Об актуальном положении дел, состоянии инфраструктуры и водоводов доложили главы крупнейших городов области. Благодаря системной работе, а зачастую — настойчивости властей значительный объём работы в городах будет произведён сетевыми компаниями и промышленными предприятиями.
Так, например, в Самаре до 2024 года ООО "Самарские коммунальные системы" планирует осуществить строительство водовода в 25 квартале Куйбышевского района, а также от НФС-2 до НФС-3 и от НФС-2 до поселка Управленческий. Провести реконструкцию насосной станции водозабора "Батайский" и систем водоснабжения, а также техническое перевооружение насосной станции в поселке Красная Глинка.
"Реализация данного проекта позволит повысить привлекательность микрорайонов "Крутые Ключи", "Новая Самара", "Южный город", "Волгарь". И что наиболее важно, улучшит качество жизни уже проживающих там людей", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.
В Тольятти серьезный объем работ по строительству и модернизации очистных сооружений планируют провести на "АвтоВАЗе", "КуйбышевАзоте" и "СИБУР-Тольятти".
Вместе с тем, выяснилось, что ряд муниципалитетов подал на региональный уровень информацию о потребностях в ремонте сетей, опираясь на данные "бухгалтерского износа", который не совпадает с износом реальным.
Дмитрий Азаров поручил профильному министерству разобраться, почему было допущено расхождение цифр, а муниципалитетам — провести повторный анализ износа и представить выверенные фактические данные — за подписью глав городов.
После трехчасового обстоятельного обсуждения основных докладов Дмитрий Азаров предложил всем желающим выступить, и разговор продлился еще около часа. Поднимались вопросы возросшей этой зимой аварийности на теплотрассах и водопроводах Самары, проблемы с загрязнением атмосферы в Куйбышевском районе, перспективы развития Общества охраны природы в регионе, санитарные проблемы, связанные с мелкой розничной торговлей в городах и многое другое.
Подводя итоги, Дмитрий Азаров отметил, что это первый опыт проведения подобного совещания. "Коллеги, спасибо за работу, нам удалось сегодня рассмотреть все вопросы содержательно, — заметил глава региона. — У нас есть проект протокола совещания, но в процессе обсуждения было выдвинуто большое количество предложений, нам необходимо их учесть".
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