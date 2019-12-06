В Самарской области прогнозируют сильный порывистый ветер
6 декабря 2019 11:44
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Информация об ухудшении погодных условий поступила в редакцию TLTgorod из оргуправления городской администрации Тольятти.
«По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 6 декабря местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, возможны порывы до 15-18 м/сек.», - говорится в сообщении.
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