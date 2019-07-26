В Самарской области принята областная программа по оздоровлению Волги
26 июля 2019 12:00
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Сегодня, 26 июля 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание Правительства Самарской области, на котором была утверждена государственная программа Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019 – 2024 годы.
Целью государственной программы является улучшение экологического состояния реки Волга за счёт сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга.
Принятым сегодня документом устанавливаются стратегические и тактические показатели программы, общий перечень мероприятий и общий объём средств, необходимых на их реализацию, и пр.
«С 2018 года наряду с другими регионами Поволжья Самарская область участвует в федеральном проекте «Оздоровление Волги» в составе национального проекта «Экология». Целью федерального проекта является сохранение бассейна реки Волги. Наша областная программа направлена на строительство и модернизацию очистных сооружений централизованных систем водоотведения. Для решения ключевых задач по снижению антропогенного воздействия на самую протяжённую водную артерию Европы разработано 27 мероприятий. Они охватят все 10 городских округов и 5 муниципальных районов Самарской области», - подчеркнул В. Кудряшов.
Планируется, что за счёт внебюджетных источников будет поведена модернизация канализационных очистных сооружений на 4 промышленных предприятиях региона, входящих в ТОП-200 основных загрязнителей окружающей среды страны, сообщает пресс-служба облправительства.
Финансирование мероприятий Государственной программы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Самарской области (регионального бюджета и местных бюджетов), а также за счет привлекаемых средств инвесторов. Общий объём финансирования государственной программы к 2024 году составит 32 211,7 млн рублей, из них в 2019 году – 3 305,4 млн рублей. «Предусмотрены огромные средства на выполнение программных мероприятий - 32,2 миллиарда рублей, причём почти половина из них внебюджетные средства – частные инвестиции», - отметил В. Кудряшов.
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