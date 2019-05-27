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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области ожидается гроза и сильные порывы ветра!

27 мая 2019 10:16
153
В Самарской области ожидается гроза и сильные порывы ветра!
Будьте внимательны и осторожны!

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 07.00 до 19.00 27 мая 2019 года облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с».

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.
Водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.
Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
Будьте внимательны и осторожны!

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