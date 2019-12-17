В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за погоды

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По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» "Объявлен жёлтый уровень опасности. До конца ночи 17.12.2019г. местами по Самарской области ожидаются сильный снег и мокрый снег при видимости 500 - 1000 метров".В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонитьпо единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)Единый телефон доверия Главного управления МЧС Россиипо Самарской области8 (846) 337-72-82