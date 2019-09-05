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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области обнаружили опасное сероводородное озеро

5 сентября 2019 09:53
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В Самарской области обнаружили опасное сероводородное озеро
Достояние Сергиевского района грозит обернуться экологической катастрофой.

Жители Серноводска пожаловались на экологическую обстановку в поселке. Сероводородный источник, который образовался здесь в 2008 году, портит воздух.

Сероводород — бесцветный газ, пахнет как тухлые яйца. Он токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией — приводит к коме, судорогам, отеку легких и даже к летальному исходу.

— Это озеро диаметром 10 метров и глубиной до трех метров. Его площадь ежегодно увеличивается. Воздух загрязняется сероводородом, — рассказали на приеме у губернатора Дмитрия Азарова местные жители Владимир Тулгаев и Сергей Воякин.

Серноводск входит в состав Сергиевского района. Здесь располагаются знаменитое Серное озеро. Оно является основным источником лечебной грязи санатория «Сергиевские минводы». Цвет воды — лазурный. Посмотрите, как выглядит озеро. Также в Сергиевском районе есть памятник природы — Голубое озеро.

План решения проблемы у администрации Сергиевского района уже есть. Но начать работы в 2019 году не получится. Проводить их необходимо в теплое время года, пишет 63.ру.

— Проект предусматривает строительство водоотводного трубопровода протяженностью более 500 метров, берегоукрепление, осушение и рекультивацию заболоченной территории. В 2020 году планируется выделить в качестве субсидий из областного бюджета более 7,5 миллионов рублей на финансирование работ, — рассказал Дмитрий Азаров.

Фото: pixabay.com
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