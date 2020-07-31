В Самарской области ликвидируют пять несанкционированных свалок

К 2024 году площадь очищенной территории составит 50,7 га.
В регионе при поддержке Правительства области к 2024 году станет меньше несанкционированных свалок. По нацпроекту "Экология" планируется ликвидировать пять крупных мест стихийного скопления отходов общей площадью 50,7 гектара. Значительное улучшение экологической обстановки губернатор Дмитрий Азаров назвал важнейшей задачей. Как уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, свалки уберут в районе Октябрьска, Тольятти, Чапаевска и в селе Алексеевка. В этом году из бюджета выделили 25 млн рублей на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов, сообщает портал СОВА
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Фото: onf.ru
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