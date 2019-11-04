В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО

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Сегодня, 4 ноября в Самаре в ТРЦ «Аврора Молл» возле большой сцены на фудкорте (ул. Аэродромная, 47а, 3 корпус, 4 этаж) прошел ежегодный фестиваль «Экологическое единство». Он проводится в рамках просветительской работы регионального оператора в сфере экологии.В рамках фестиваля самарцев постарались познакомить с экологической культурой. Была подготовлена большая программа для гостей всех возрастов.На площадке расположились такие организации, как: «Экологический контроль», «Свежий ветер», «ЭкоШок», Самарская муниципальная информационно-библиотечная система и другие.Гостей призывали задуматься на тему экопривычек, вопросов потребления, подготовлены были концерт, конкурсы и мастерклассы, желающие могли сыграть в "технобол". Для детей работала площадка аквагрима.Фото: Дильдина Светлана