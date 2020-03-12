В Самаре снова зафиксировали рекордное тепло
12 марта 2020 10:38
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1 марта в Самаре был побит рекорд 1989 года - тогда воздух прогрелся лишь до +5,5 градуса, а накануне столбики термометров поднялись до +11, сообщает Приволжское УГМС. Это уже не первый рекорд по теплу за последние дни.
Синоптики обещают, что теплая погода сохранится в ближайшее время.
Отметим, что накануне самарцы уже замечали бабочек в городе.
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Комментарии
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.Там образовалась несанкционированная свалка. Благоустройство региона
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