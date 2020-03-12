В Самаре снова зафиксировали рекордное тепло

134

1 марта в Самаре был побит рекорд 1989 года - тогда воздух прогрелся лишь до +5,5 градуса, а накануне столбики термометров поднялись до +11, сообщает Приволжское УГМС. Это уже не первый рекорд по теплу за последние дни.Синоптики обещают, что теплая погода сохранится в ближайшее время.Отметим, что накануне самарцы уже замечали бабочек в городе.