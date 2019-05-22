В Самаре разбираются с последствиями сброса мазута в Волгу в районе насосно-фильтровальной станции
22 мая 2019 14:02
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Как рассказал глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов, накануне на воде соорудили заграждения для сбора мазута. Ливневую систему промыли. Сегодня сотрудники выйдут на очистку береговой полосы.
Напомним, 20 мая жители города забили тревогу: из трубы на территории областной столицы прямо в Волгу вытекал мазут, вода и берег были загрязнены. Оказалось, что злоумышленник сбросил его в ливневую канализацию (в колодец) в районе НФС-1.
Мужчину поймали 21 мая, когда он приехал на то же место для очередного сброса вещества. Его передали полиции.
Между тем, горожане сообщают о следах мазута на городских пляжах по ул. Полевой, на спуске у бассейна ЦСКА. Пока не ясно, имеют ли эти следы отношении к сливу на НФС, пишет Самру.ру.
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