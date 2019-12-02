В Самаре объявлены очередные торги на отлов и содержание бездомных собак и кошек
2 декабря 2019 12:18
101
Из бюджета города подрядчику, которого определят в этом месяце, собираются заплатить около 10 млн рублей.
Согласно документации, он должен оказывать услуги с момента заключения контракта до конца 2020 года. В плане на отлов, по документам, больше тысячи собак и 19 кошек.
Отлов будет производиться на основании заказа-наряда, выданного департаментом городского хозяйства и экологии, причем процесс исполнителю нужно записывать на видео. Запрещено использовать любые средства, которые могут навредить животному. Кроме того, запрещено убивать отловленных животных (исключение - неизлечимая болезнь, доставляющая страдания животному, в этом случае проводится эвтаназия ветеринаром).
После отлова животные должны направляться в зооприют для поиска новых владельцев. Также посетившие ветеринара животные, не проявляющие немотивированные агрессии, могут быть возвращены в прежнее место обитания (процесс также записывается на камеру), пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
2 декабря 2019 13:56
Улицу хотят продлить на участке от Ставропольской. Благоустройство региона
52
29 ноября 2019 11:27
Работы будут проведены в 2020 году. Благоустройство региона
345
28 ноября 2019 12:37
Новый статус поможет привлечь в дополнительные средства и ужесточит правила застройки территории. Благоустройство региона
286
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
207
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1769
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
610
Всё в Дом
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
326
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
476
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
871
ЖКХ
2 декабря 2019 10:07
Это связано с ремонтными работами. ЖКХ
129
29 ноября 2019 15:35
Одной из самых серьёзных проблем системы водоотведения является сброс в канализацию того, что там не должно оказываться. ЖКХ
447
29 ноября 2019 14:26
Новый газопровод создаст условия для газификации 78 домовладений в строящимся микрорайоне для многодетных семей. ЖКХ
433
Экология
2 декабря 2019 12:18
Туда включен также подбор мертвых животных на улицах города. Экология
100
2 декабря 2019 11:50
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на декабрь. Экология
143
2 декабря 2019 09:22
Прогнозируют сильное похолодание. Экология
294
Видео
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
67
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
398
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
354
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
677
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
993
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
908
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
412
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
639
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1822
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2334
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1599
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1941
Мероприятия