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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самаре объявлены очередные торги на отлов и содержание бездомных собак и кошек

2 декабря 2019 12:18
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В Самаре объявлены очередные торги на отлов и содержание бездомных собак и кошек
Туда включен также подбор мертвых животных на улицах города.

Из бюджета города подрядчику, которого определят в этом месяце, собираются заплатить около 10 млн рублей.

Согласно документации, он должен оказывать услуги с момента заключения контракта до конца 2020 года. В плане на отлов, по документам, больше тысячи собак и 19 кошек.

Отлов будет производиться на основании заказа-наряда, выданного департаментом городского хозяйства и экологии, причем процесс исполнителю нужно записывать на видео. Запрещено использовать любые средства, которые могут навредить животному. Кроме того, запрещено убивать отловленных животных (исключение - неизлечимая болезнь, доставляющая страдания животному, в этом случае проводится эвтаназия ветеринаром).

После отлова животные должны направляться в зооприют для поиска новых владельцев. Также посетившие ветеринара животные, не проявляющие немотивированные агрессии, могут быть возвращены в прежнее место обитания (процесс также записывается на камеру), пишет Самру.ру.
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