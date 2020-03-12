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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

12 марта 2020 13:31
51
В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах
За 10 лет среднегодовая температура в стране выросла на 0,47 градуса, сообщили в Росгидромете.

 Скорость роста среднегодовой температуры в России составила 0,47 градуса за 10 лет.
Это более чем в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры за аналогичный период, сообщила в четверг пресс-служба Росгидромета.

«Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976—2019 годах составила 0.47 градуса каждые десять лет. Это более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0,18 градуса каждые десять лет», — отмечается в докладе метеорологической службы об особенностях климата России в этом году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима 2019−2020 годов стала самой теплой в России за весь период метеонаблюдений: температурный рекорд зимы 2015−2016 годов был превышен на 1,3 градуса, пишет ТАСС.
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Комментарии


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