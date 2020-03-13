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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Правительстве Самарской области обсудили готовность к проведению противопаводковых мероприятий

13 марта 2020 10:31
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В Правительстве Самарской области обсудили готовность к проведению противопаводковых мероприятий
Во всех муниципальных образованиях региона назначены ответственные за безаварийный пропуск паводка.

12 марта 2020 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участие в совещании приняли представители Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов в режиме видеосвязи.

Члены комиссии подвели итоги проделанной работы за прошлый год. В 2019 году в регионе произошло 6 чрезвычайных ситуаций (3 – техногенного, 2 – природного и 1 - биолого-социального характера), что сопоставимо с 2018 годом. Председатель областного Правительства отметил, что из всех ЧС были извлечены необходимые уроки. «Правительство Самарской области принимает много превентивных мер для предотвращения подобных ситуаций. Например, совместно с ресурсоснабжающими организациями мы предметно занимаемся формированием планов реконструкций, перекладки сетей наиболее проблемных участков, для того, чтобы не допустить порывов. Проводим реконструкцию муниципальных котельных, модернизируем системы пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы и многое другое. Вырабатываем новые механизмы для значительного увеличения объема инвестиций в эту сферу. Содействуем муниципалитетам в обновлении общественного транспорта. Здесь еще предстоит много работы. Это касается модернизации, капитального ремонта. Так, из регионального бюджета мы финансируем ремонт и замену вагонов метро. Подали заявку и сейчас рассчитываем на федеральную поддержку и по обновлению электротранспорта», - рассказал Виктор Кудряшов.

В декабре прошлого года в Самарской области состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ПФО, в ходе которого отмечено в целом эффективное реагирование органов исполнительной власти Самарской области на чрезвычайные ситуации и угрозы их возникновения.

«В этом году наша задача также четко, слаженно работать. Безусловно, помимо превентивных мероприятий, исполнения требований надзорных органов важно обеспечивать оперативное реагирование, чтобы не допускать ЧС. Здесь большое значение имеет проведение командно-штабных тренировок, работоспособность системы оповещения населения, поддержание материально-технических резервов», - подчеркнул первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

На заседании областной комиссии были уточнены основные задачи для работы на текущий год. Среди них - разработка и реализация мер, направленных на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров, снижение рисков и ликвидация в кратчайшие сроки последствий чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий; развитие и обеспечение функционирования территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; подготовка органов управления и сил территориальной подсистемы области к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий и др.
Члены комиссии обсудили паводковую ситуацию на территории региона. Начальник ФГКУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов рассказал, что вскрытие рек в области ожидается во второй половине марта, реки Чагра и Сызранка уже освободились ото льда. Учитывая гидрометеорологические условия, наивысший уровень воды в период весеннего половодья на реках Уса, Кондурча, Крымза, Сызранка ожидается чуть выше среднемноголетних значений (на 30-40 см), на остальных реках в пределах и ниже среднемноголетних значений на 30-150 см. Айдар Мингазов отметил, что в соответствии с проведенным анализом погодной ситуации с особым вниманием к подготовке к весеннему паводку следует отнестись главам Похвистневского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Челновершинского, Сергиевского, Камышлинского, Красноярского, Елховского районов. Свободный объем Куйбышевского водохранилища на 12 марта составлял 3,4 км3 (в прошлом году – 19,1 км3). Очищение от льда Куйбышевского водохранилища ожидается во второй декаде апреля, Саратовского – в конце марта-начале апреля.
Председатель областного Правительства призвал всех ответственных за мероприятия по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков неукоснительно и в полном объеме их исполнять: «Мы не знаем, какой интенсивности будет паводок, но точно знаем, что он наступит в этом году раньше и, возможно, будет более продолжительным. Ни для кого это не должно быть неожиданностью. Все знают проблемные территории, места, где воду приходится откачивать каждый год даже при небольшом паводке. К любым сюрпризам стихии мы должны подготовиться очень тщательно».

Виктор Кудряшов поручил до конца следующей недели провести противопаводковые комиссии во всех муниципальных образованиях области.
О проведении неотложных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод доложил представитель Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Комаринский. Так, для осуществления контроля прохождения весеннего половодья спланирована работа 41 оперативной группы. Для наблюдения за гидрологической обстановкой планируется задействовать 16 стационарных и 1 временный гидропост. Кроме того, во всех населённых пунктах, подверженных подтоплению, будут развёрнуты дополнительные нештатные водомерные посты за контролем уровней воды в реках и водохранилищах. Для проведения противопаводковых мероприятий на территории области спланирована группировка сил и средств функциональной и территориальной подсистем Самарской области РСЧС - более 9 тысяч человек, свыше 2 тысяч единиц техники, 144 единицы плавсредств, а также 5 воздушных судов.

О проведении комплекса превентивных мер и подготовке гидротехнических сооружений губернии к безопасному пропуску весеннего половодья доложил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. Во всех муниципальных образованиях региона назначены ответственные за безаварийный пропуск паводка, организовано дежурство, оповещение населения, проводится очистка сбросных каналов и водопропускных труб. Подготовлены пункты временного размещения населения, домашних животных, создан необходимый резерв продуктов питания и предметов первой необходимости, кормов для сельскохозяйственных животных, находящихся в зоне возможного затопления и подтопления. Кроме того, созданы аварийные бригады и необходимый запас материалов для ликвидации аварийных ситуаций. Между противопаводковыми комиссиями смежных районов налажено взаимодействие.
Первый вице-губернатор отметил необходимость проконтролировать наполнение водохранилищ области, чтобы не допустить дефицита воды.
На совещании также обсудили подготовку к предстоящему пожароопасному периоду. Виктор Кудряшов призвал глав муниципальных образований области обеспечить особый контроль за устранением нарушений в населенных пунктах, которые находятся на границе с лесным фондом.



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