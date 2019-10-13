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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты

13 октября 2019 11:42
189
В Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты
Сейчас идет подготовка необходимых документов.

В рамках регионального и федерального проектов «Чистая страна» в Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты. В городской администрации сообщают о начале разработки проектной документации по рекультивации законсервированной свалки твердых бытовых отходов площадью более трех гектаров в районе Аиповского спуска у трассы Сызрань-Самара.

А пока октябрьская служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания уже ликвидировала 12 из 23 обнаруженных несанкционированных свалок в разных районах города, пишет КТВ-Луч.


Фото pixabay.com
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