В Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты
13 октября 2019 11:42
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В рамках регионального и федерального проектов «Чистая страна» в Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты. В городской администрации сообщают о начале разработки проектной документации по рекультивации законсервированной свалки твердых бытовых отходов площадью более трех гектаров в районе Аиповского спуска у трассы Сызрань-Самара.
А пока октябрьская служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания уже ликвидировала 12 из 23 обнаруженных несанкционированных свалок в разных районах города, пишет КТВ-Луч.
Фото pixabay.com
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