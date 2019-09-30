Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 30 сентября, 12:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/09:
USD 64.42
0.13
EUR 70.32
-0.06
Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла

30 сентября 2019 10:55
92
В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла
На юге Приволжского округа (Саратовская и Самарская области) до плюс 22 градусов.

В центре России погода на этой неделе вернется в начало сентября, превысив норму на 4−5 градусов.

Как рассказал «Российской газете» ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, по ночам в центральных областях преимущественно 8−13 градусов тепла, днем 15−18, а на юге ЦФО (Воронежская, Белгородская, Липецкая области) до 22 тепла. Но дождливо.

На северо-западе (Ленинградская, Псковская, Белгородская области) ночью преимущественно +4−9 градусов, днем 9−14 выше нуля. К концу недели ожидается похолодание. В Карелии первого и второго октября сильный дождь.

Довольно тепло и в Поволжье. По ночам плюс 4−9, днем 10−15 выше нуля. А на юге Приволжского округа (Саратовская и Самарская области) до плюс 22 градусов. В течение недели ожидаются кратковременные дожди.
На юге России (Краснодарский край, побережье Черного моря) продолжается «бархатный сезон». Ночью плюс 10−15 градусов, днем в середине недели до плюс 25. На крымских курортах на пару градусов прохладнее. А в республиках Северного Кавказа даже до плюс 28 градусов.

«Бархатный сезон» еще задержится и в Приморье. Температура днем будет повышаться до 25 градусов. Но к концу недели температура понизится до +18. Пойдут дожди.

На Урале, наоборот, промозгло и дискомфортно. По ночам заморозки до -5 градусов. В понедельник и вторник — дождь с мокрым снегом. И сильный ветер в середине недели.

В Сибири в середине недели повышение температуры до плюс 16−17 градусов. Но в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный дождь вперемешку со снегом.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 сентября 2019  18:20
Открытие площадки 1 октября.
Дмитрий Азаров осмотрел площадку инклюзивного детского парка, построенного около стадиона "Самара Арена"
Открытие площадки 1 октября.  Благоустройство региона
779
28 сентября 2019  17:04
В ближайшее время в Самаре станет меньше рекламных конструкций.
Максим Харитонов рассказал о переменах на рынке наружной рекламы в Самаре
В ближайшее время в Самаре станет меньше рекламных конструкций.  Благоустройство региона
485
27 сентября 2019  09:35
Дмитрий Азаров: мошенники украли у тольяттинцев 2 года
Дмитрий Азаров: мошенники украли у тольяттинцев 2 года
Столько времени региональные власти не могли приступить к реконструкции набережной.  Благоустройство региона
259
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
237
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1446
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6504
Весь список
Всё в Дом
27 сентября 2019  21:22
Стильные тумбы под телевизор в ассортименте на Dg-home.ru.
 Мы всегда стремимся к созданию привлекательной и уютной атмосферы в доме. Используем различные приемы в дизайне, подбираем сочетания отделочных материалов и... Всё в Дом
101
25 сентября 2019  11:23
Выбираем детскую коляску
Выбираем детскую коляску
 Перед каждым родителем рано или поздно встает вопрос о покупке коляски для появившегося на свет малыша.  Всё в Дом
84
14 сентября 2019  12:30
Что лучше варочная панели или газовая плита
 Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
256
Весь список
ЖКХ
30 сентября 2019  10:43
Сотрудники РКС-Самара заменили часть канализационной линии 1950 года без перекрытия проезжей части.
Сотрудники «РКС-Самара» заменили часть канализационной линии 1950 года без перекрытия проезжей части
Работы проводились на пересечении ул.Дыбенко и 3-го проезда.  ЖКХ
93
27 сентября 2019  12:59
Чтобы не переплачивать за тепло, самарцам рекомендуют включать отопление позднее
Чтобы не переплачивать за тепло, самарцам рекомендуют включать отопление позднее
Ежегодно после прохладных дней в сентябре устанавливается хорошая погода. ЖКХ
433
27 сентября 2019  10:58
Специалисты в сфере надзора обсудили новый порядок оформления санитарно-защитных зон в Самаре
Специалисты в сфере надзора обсудили новый порядок оформления санитарно-защитных зон в Самаре
Семинар прошёл в «РКС-Самара». ЖКХ
261
Весь список

Экология
30 сентября 2019  10:55
В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла
В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла
  В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла На юге Приволжского округа (Саратовская и Самарская области) до плюс 22 градусов. Экология
91
30 сентября 2019  10:47
Более 5 тысяч мальков сазана пополнили акваторию Куйбышевского водохранилища в районе с. Хрящевка
Более 5 тысяч мальков сазана пополнили акваторию Куйбышевского водохранилища в районе с. Хрящевка
Вес каждой особи 150 грамм.  Экология
86
28 сентября 2019  11:39
В Самаре виновник обмеления Волги заплатит штраф Юридическому лицу грозит до 200 тысяч рублей.
В Самаре виновник обмеления Волги заплатит штраф
Юридическому лицу грозит до 200 тысяч рублей. Экология
631
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
464
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
441
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
613
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
432
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
906
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
510
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1156
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
820
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1075
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1265
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
688
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2556
Весь список

Мероприятия
В музее прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Ильича Козлова
В Тольятти отметили День машиностроителя
100 лет ветерану: сотрудники спецроты ДПС СО приняли участие в акции «Лес Победы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные