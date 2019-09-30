В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла
30 сентября 2019 10:55
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В центре России погода на этой неделе вернется в начало сентября, превысив норму на 4−5 градусов.
Как рассказал «Российской газете» ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, по ночам в центральных областях преимущественно 8−13 градусов тепла, днем 15−18, а на юге ЦФО (Воронежская, Белгородская, Липецкая области) до 22 тепла. Но дождливо.
На северо-западе (Ленинградская, Псковская, Белгородская области) ночью преимущественно +4−9 градусов, днем 9−14 выше нуля. К концу недели ожидается похолодание. В Карелии первого и второго октября сильный дождь.
Довольно тепло и в Поволжье. По ночам плюс 4−9, днем 10−15 выше нуля. А на юге Приволжского округа (Саратовская и Самарская области) до плюс 22 градусов. В течение недели ожидаются кратковременные дожди.
На юге России (Краснодарский край, побережье Черного моря) продолжается «бархатный сезон». Ночью плюс 10−15 градусов, днем в середине недели до плюс 25. На крымских курортах на пару градусов прохладнее. А в республиках Северного Кавказа даже до плюс 28 градусов.
«Бархатный сезон» еще задержится и в Приморье. Температура днем будет повышаться до 25 градусов. Но к концу недели температура понизится до +18. Пойдут дожди.
На Урале, наоборот, промозгло и дискомфортно. По ночам заморозки до -5 градусов. В понедельник и вторник — дождь с мокрым снегом. И сильный ветер в середине недели.
В Сибири в середине недели повышение температуры до плюс 16−17 градусов. Но в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный дождь вперемешку со снегом.
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