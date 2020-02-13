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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

13 февраля 2020 09:43
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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте
Март — самый сухой месяц в году в средней полосе. 

Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Чуть теплее обычного может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. Около климатической нормы будет на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На всей остальной территории Дальнего Востока будет теплее нормы примерно на один градус.

Март — самый сухой месяц в году в средней полосе. Осадков выпадает крайне мало.
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Комментарии


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