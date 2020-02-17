В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
17 февраля 2020 13:10
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Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Март — это зимний месяц по климатическому определению. Совершенно естественно такое понижение температуры, это не что-то необычное <…> Это совершенно нормальное явление, поэтому по всем расчетам мы прогнозируем, что в марте с большой вероятностью будет понижение до –7… –10 градусов», — рассказал он изданию.
Ранее Вильфанд отмечал, что жители европейской части России в этом году заметят первые признаки весны раньше обычного. В этом году ее приход «приторопит» аномально теплая зима, пишут "Известия".
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