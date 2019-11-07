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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры

7 ноября 2019 12:44
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В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
Пока температура выше климатической нормы.

В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

— Пока температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится, — уточнила синоптик.

Так, самым холодным днем за период с 7 по 11 ноября в столичном регионе будет суббота, 9 ноября. Ночью ожидается минус 1 — плюс 4, а днем — плюс 3−8 градусов. А дальше температура опять пойдет на повышение: 10 ноября ночью плюс 1−6 градусов, 11 ноября — плюс 3−8, а дневная температура в эти дни составит плюс 6−11 градусов.
При этом Паршина отметила, что по климату температура в Москве в середине ноября должна переходить через ноль в сторону отрицательных значений.

Иными словами, среднесуточная температура в этот период должна быть отрицательной. Но пока такого не предвидится.

Сильно похолодает к субботе на севере Поволжья (севернее Нижнего Новгорода). Ночью температура опустится до минус 7−12 градусов, днем будет минус 1−6. Правда, в ночь на воскресенье начнется потепление — ночью будет минус 3−8 градусов, днем в воскресенье до плюс 4-х. 11 ноября еще теплее — ночью минус 4 — плюс 1, днем плюс 1−6.

Южнее Казани температура ночью 9 ноября понизится до минус 2 — плюс 3 градусов, днем будет плюс 1−6 градусов. Преимущественно без осадков. Такой характер погоды сохранится до начала следующей недели.

Сейчас в Самаре: +9°.


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