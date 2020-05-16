Учёные заявили о критическом состоянии льда в Арктике

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Изучив данные спутника, учёные пришли к выводу, что глобальное потепление может существенно влиять на толщину арктического льда и всю экосистему Арктики в целом. Новая исследовательская миссия со спутником ICESat‐2, запущенным в 2018 году, должна либо подтвердить, либо опровергнуть эту теорию. Климатологи отмечают, что если их догадки подтвердятся, то "жизненный цикл" арктического льда придётся пересчитывать, пишет Лайф Фото © Pixapay

Специалисты по изучению криосферы из NASA опубликовали отчёт, согласно которому толщина льда в Арктике сократилась на 20% с 2009 года. Учёные пришли к выводу, что толщина арктического морского льда резко уменьшилась в первом десятилетии XXI века. Кроме того, исследователи выяснили, что истончение льда напрямую связано с антропогенными факторами и глобальным потеплением.