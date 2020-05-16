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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Учёные заявили о критическом состоянии льда в Арктике

16 мая 2020 10:09
157
Учёные заявили о критическом состоянии льда в Арктике
Климатологи отмечают, что таких изменений там не замечали с 2009 года.

Специалисты по изучению криосферы из NASA опубликовали отчёт, согласно которому толщина льда в Арктике сократилась на 20% с 2009 года. Учёные пришли к выводу, что толщина арктического морского льда резко уменьшилась в первом десятилетии XXI века. Кроме того, исследователи выяснили, что истончение льда напрямую связано с антропогенными факторами и глобальным потеплением.

Изучив данные спутника, учёные пришли к выводу, что глобальное потепление может существенно влиять на толщину арктического льда и всю экосистему Арктики в целом. Новая исследовательская миссия со спутником ICESat‐2, запущенным в 2018 году, должна либо подтвердить, либо опровергнуть эту теорию. Климатологи отмечают, что если их догадки подтвердятся, то "жизненный цикл" арктического льда придётся пересчитывать, пишет Лайф.

Фото © Pixapay

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Комментарии


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