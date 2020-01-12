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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Ученые заявили о резком изменении климата в России

12 января 2020 12:35
108
Ученые заявили о резком изменении климата в России
В стране теплеет в разы быстрее, чем в среднем по планете.

Специалисты главной геофизической обсерватории заявили о резком изменении климата в России. По подсчетам специалистов, в стране климат теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по всей планете. При этом, помимо глобального потепления, на изменение погоды влияют несколько факторов. В частности, меняется режим осадков и режим циркуляции воздуха.

Климатологи не исключили, что всплески холода и тепла на российской территории в дальнейшем будут становиться более резкими.

Напомним, в январе в Поволжье зафиксирована нетрадиционно высокая для этого времени года температуре воздуха. Средние температурные значения на несколько градусов выше нормы, пишет КТВ-Луч.
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