Тольятти стал зеленее на 40 берез

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В Центральном районе Тольятти посадили экоаллею. Сорок молодых берёз теперь будут жить и расти на улице 50 лет Октября. Такой подарок городу сделали сотрудники «Фонда Тольятти», предприятия «СИБУР Тольятти», третьеклассники и педагоги школы №3. К акции также присоединился глава Центрального района Артём Гончаров. Мероприятие прошло в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».«Это не первая акция «СИБУР Тольятти» по озеленению города и совершенно точно не последняя. Восемь лет мы участвуем в восстановлении пострадавшего от пожара леса, проводим мероприятия по озеленению школ и благоустройству города, - отметил директор по производству «СИБУР Тольятти» Павел Кубряков. - Вместе с улучшением окружающей среды прошедшая акция направлена и на экологическое воспитание школьников».В рамках проекта были закуплены 3-4-летние саженцы берёзы. За правильностью посадок следил лесничий Анатолий Подгорнов. Он отметил, что в 2010 году из-за засухи погибло много берёз, поэтому новые деревья пополнят «зелёный фонд» города и станут украшением Центрального района.«Сегодня здесь посажено два вида берёз – пушистая и бородавчатая. Это сделано для того, чтобы аллея получилась многоярусной. Всем известно, что деревья поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. И чем больше будет у нас зелёных насаждений, тем чище будет наш город», – рассказал лесничий.В рамках проекта предусмотрена не только посадка, но и уход за молодыми деревьями. Например, в первый год – еженедельный полив в течение лета.«С учетом того, что компенсационные высадки уже давно не проводились в городе, посадка экоаллеи имеет важно значение. Причем, высаживают не однолетние маленькие саженцы, а уже полноценные деревца. Важно, что СИБУР не только сажает, но берется еще и ухаживать за насаждением. Само по себе дерево посадить несложно, а вот обеспечить дальнейший уход – совсем другая история. Это уже системный подход в озеленении города», - отметил глава Центрального района Артём Гончаров.