Свалку в Тольятти проверили на радиоактивное загрязнение

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7 июня специалистами администрации г.о. Тольятти совместно с представителями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Тольятти Самарской области", ФГБУ "Приволжское УГМС", Роспортебнадзора и химико-радиометрической лаборатории ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" (МЧС Самарской области) проведены повторные замеры радиационного фона территории свалки, расположенной напротив 1-3 вставок АВТОВАЗа. В обследовании приняли участие специалисты оперативной группы, которая имеет специализированное оборудование. В ходе проверки превышения радиационного фона по контуру территории свалки, а также внутри котлованов не выявлено. Все результаты измерений отмечены в диапазоне от 0,07 до 0,17 мкЗв/ч при норме 0,24 мкЗв/ч, установленной для Самарской области.Напомним, проверка свалки инертных отходов была инициирована в связи с поступившим администрацию обращением жителя Тольятти, который заявлял о возможном превышении радиационного фона на объекте. В ходе проверки 4-мя приборами радиационной разведки (поисковыми дозиметрами) проведенАо обследование территории площадью около 10 га, а также точечные замеры мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД гамма-фона) 5-тью дозиметрами, включая контур полигона. Все оборудование, используемое при замерах, имеет действующие свидетельства о поверке. По результатам обследования установлено, что территория не является радиоактивно загрязненной, источники излучения не выявлены.Необходимо отметить, что наблюдения за радиоактивным загрязнением окружающей среды в Автозаводском районе осуществляются на метеостанции, расположенной на расстоянии около 5 км от места проведенного 7 июня радиационного обследования. Наблюдения осуществляются в непрерывном режиме с помощью автоматического датчика, а также дозиметрами. За все время наблюдений (с 1980 г.) высоких загрязнений МЭД гамма-фона не фиксировалось.Специалисты отмечают также, что даже в случае обнаружения точечного источника излучения, его влияние не может распространяться на значительные расстояния, а сам источник подлежит изъятию и утилизации специализированными организациями. В случае, если гражданин обладает информацией о месте нахождения опасного радиоактивного источника ионизирующего излучения, его задача сообщить об этом уполномоченным органам, сообщает администрация Тольятти.