Суд отказался переводить леса Самары на «земли населенных пунктов»
7 октября 2019 10:59
211
До сих пор эти участки отнесены к лесному фонду, что затрудняет процесс передачи их в полное распоряжение муниципалитету. Как пишет сегодня, 7 октября, газета «Самарское обозрение», министерство направило порядка 90 исков в суд, оспаривая отказы Росреестра по смене категории, и в начале октября в удовлетворении требований по 10 из них уже отказано.
Издание напоминает, что процесс передачи лесов тянется уже более десяти лет. 1 июня прошлого года Федеральное агентство лесного хозяйства, наконец, издало приказ № 462, которым был образован Самарский лесопарк, расположенный на землях населенных пунктов. Для окончательного завершения процесса требовалось внести эти изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по смене категории земель. Но областное управление Росреестра вносить эти сведения в госреестр отказалось, ссылаясь на отсутствие распоряжений Правительства РФ об изменении категории земель, а также в связи с тем, что в ЕГРН не внесены границы Самары.
Эксперты «Самарского обозрения» полагают, что новые судебные проволочки затягивают наведение порядка в городских лесах. Заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «Legal Lab» Антон Бегеба полагает: «До тех пор пока не будут расставлены все точки над „i“, ни муниципалитет, ни минлесхоз не будут заниматься наведением порядка, так как не могут выйти за рамки своей компетенции и бюджета». Адвокат в сфере экологии и природопользования Дмитрий Медведев в свою очередь заметил, что «леса Самары уже почти все поделены, и большей частью освоены либо осваиваются — более или менее законно». Он уверен, что «тенденция к сокращению площади лесопокрытых земель в Самаре сохранится». В наведении же порядка в этом вопросе, по мнению Дмитрия Медведева, «никто не заинтересован».
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
7 октября 2019 10:23
Дом купца Михаила Челышева 1889 года не ремонтировали с советских времен. Благоустройство региона
204
5 октября 2019 14:38
Глава региона осмотрел классы индивидуальных занятий по скрипке, эстрадному вокалу, сольфеджо, посетил библиотеку, для которой поручил приобрести... Благоустройство региона
644
4 октября 2019 17:34
Сад стал изюминкой села-яркие цвета+качество работ+своевременность. Благоустройство региона
514
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
143
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
336
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1471
Всё в Дом
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
22
5 октября 2019 11:34Как выбрать качественный пылесос?
Сегодня уборке жилья многие люди придают особое значение. Именно с её помощью можно сделать прибывание здесь более комфортным и приятным. Всё в Дом
58
27 сентября 2019 21:22Стильные тумбы под телевизор в ассортименте на Dg-home.ru.
Мы всегда стремимся к созданию привлекательной и уютной атмосферы в доме. Используем различные приемы в дизайне, подбираем сочетания отделочных материалов и... Всё в Дом
231
ЖКХ
7 октября 2019 14:14
Новые трубы обеспечат водоснабжение трех 24-этажных домов. ЖКХ
105
7 октября 2019 14:00
Когда тепло вернется в дома. ЖКХ
135
7 октября 2019 13:15
На сегодняшний день к отоплению подключены 10 072 жилых дома, что составляет 98%. ЖКХ
108
Экология
7 октября 2019 12:13
В Автограде продолжается мониторинг состояния атмосферного воздуха. Экология
251
7 октября 2019 10:59
Областной минлесхоз начал терпеть поражение в борьбе с Росреестром в судах за постановку на учет участков Самарского лесничества как земель населенных... Экология
211
4 октября 2019 09:36
Учителя могут провести урок, бесплатно скачав материалы. Экология
238
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
400
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
338
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
528
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
538
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
723
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
546
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
799
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1320
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
935
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1184
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1368
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
818
Мероприятия