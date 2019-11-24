Специалисты рассказали о правилах подкармливания птиц зимой
24 ноября 2019 12:58
109
При подкормке важно учитывать несколько правил. Одно из них — дождаться низкой температуры. По словам начальника экоцентра ГПБУ «Мосприрода» Светланы Подвинцевой, слишком раннее начало подкормки может задержать перелет птиц на зимовку в теплые страны. Это сделает перелет более трудным и опасным.
В московских водоемах зимовать остаются только кряквы. Подкармливать их можно, когда установятся постоянные морозы ниже –5 градусов. К этому времени перелетные птицы уже улетят.
Кормить пернатых нужно высококалорийными продуктами: семенами подсолнечника, чищеным арахисом, лесными и грецкими орехами. Также в кормушку можно положить несоленое и неперченое сало, кусочки пресного сыра и творога.
Воробьев, щеглов и зеленушек в кормушке привлекут злаки, а шишки, орехи и желуди — дятлов и соек. Засушенные ягоды рябины любят снегири и свиристели, а утки предпочитают зерна, крупы и нежирный творог.
Отмечается, что все продукты должны быть свежими и сырыми. Полностью исключается жареное, соленое, перченое и копченое.
А вот хлеб для птиц опасен из-за дрожжей и сахара, которые есть в большинстве сортов. Кроме того, влага, которая есть в хлебе, замерзает при низких температурах. Класть в кормушки можно измельченные пшеничные сухари из несладкого белого хлеба.
Чтобы покормить птиц, нужно оставить еду в стационарных кормушках, которые установлены на пригородных территориях Москвы. Также их можно сделать самостоятельно. Лучше всего из дерева с защитной сеткой от голубей и ворон. Размещать кормушки следует на небольших лесных полянах и опушках, рядом с густыми зарослями кустов.
Кроме того, помочь с пропитанием можно не только птицам. Так, белки тоже любят семечки подсолнечника, орехи, арахис. Корм для белок нужно класть в кормушки, а не кормить животных с рук. Зайцев и лосей, обитающих в парках, подкармливают сеном, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
22 ноября 2019 16:45
Кроме непосредственно благоустройства, были проведены работы по экологической реабилитации озера. Благоустройство региона
697
22 ноября 2019 11:28
Этим займутся реставраторы из Москвы. Благоустройство региона
227
22 ноября 2019 10:55
В перспективе там появится краеведческий музей. Благоустройство региона
200
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1687
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
571
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1633
Всё в Дом
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
133
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
442
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
826
ЖКХ
22 ноября 2019 17:12
Специалисты по охране труда являются одними из важнейших экспертов на энергопроизводстве. ЖКХ
485
21 ноября 2019 16:27
"Те организации, кто систематически нарушает платежную дисциплину, рискуют лишиться лицензии на обслуживание жилого фонда." ЖКХ
318
21 ноября 2019 16:03
С начала года должникам - физическим лицам специалисты «РКС-Самара» направили 188 890 претензий о наличии долга, а юридическим лицам – 3 546 претензий. ЖКХ
388
Экология
24 ноября 2019 12:58
Полностью исключается жареное, соленое, перченое и копченое. Экология
108
21 ноября 2019 13:41
Общий прогноз на зимний период имеет достоверность от 50 до 70% Экология
464
21 ноября 2019 09:52
Такая погода продится до выходных. Экология
698
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
322
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
304
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
567
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
816
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
620
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
450
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
514
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1636
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2215
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1511
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1839
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1999
Мероприятия