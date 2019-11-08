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Уже сейчас можно говорить о завершении работ и перевыполнении показателей 2019 года по ряду мероприятий региональной составляющей национального проекта «Экология» – «Сохранение лесов».Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 712,4 га (103,4% от плана 689,3 га).По мероприятию «Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений» при плане 2,96 тонн заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений (146% от плана).Завершен прием сеянцев. Выращено посадочного материала лесных растений в количестве 5,128 млн штук (100,1 % от плана 5,123 млн. штук).Значение показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» при плановом значении – 98,6% в соответствии с отчетными данными на 01.10.2019 составляет 430 % (436,1 % к годовому плану).Минлесхоз региона выражает искреннюю благодарность всем участникам акций по восстановлению зеленого фонда Самарской области, сообщает ведомство.