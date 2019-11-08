Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 712,4 га
8 ноября 2019 09:31
92
Уже сейчас можно говорить о завершении работ и перевыполнении показателей 2019 года по ряду мероприятий региональной составляющей национального проекта «Экология» – «Сохранение лесов».
Силами ГБУ СО «Самаралес» и арендаторов проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 712,4 га (103,4% от плана 689,3 га).
По мероприятию «Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений» при плане 2,96 тонн заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений (146% от плана).
Завершен прием сеянцев. Выращено посадочного материала лесных растений в количестве 5,128 млн штук (100,1 % от плана 5,123 млн. штук).
Значение показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» при плановом значении – 98,6% в соответствии с отчетными данными на 01.10.2019 составляет 430 % (436,1 % к годовому плану).
Минлесхоз региона выражает искреннюю благодарность всем участникам акций по восстановлению зеленого фонда Самарской области, сообщает ведомство.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
7 ноября 2019 22:19
Инициативная группа горожан обратилась к властям Жигулевска с просьбой облагородить заброшенные участки и расширить находящуюся по соседству набережную. Благоустройство региона
298
7 ноября 2019 13:41
Дорогу обновят в два этапа. Благоустройство региона
302
7 ноября 2019 11:59
Сейчас улицу Победы ремонтируют от Елизарова до проспекта Кирова. Благоустройство региона
233
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1113
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
518
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1572
Всё в Дом
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
35
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
778
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
178
ЖКХ
7 ноября 2019 17:43
Народный умелец, самовольно меняющий газовую колонку, ставит под угрозу безопасность и стабильность газоснабжения своего дома. И рискует потерять... ЖКХ
277
7 ноября 2019 14:49
Главная задача - заблаговременно подготовить сети дождевой канализации к будущему весеннему паводку. ЖКХ
303
7 ноября 2019 09:36
Капитальные строения там стоят прямо на водопроводных линиях, мешают проведению работ. ЖКХ
350
Экология
8 ноября 2019 09:31
Заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений Экология
91
7 ноября 2019 12:44
Пока температура выше климатической нормы. Экология
263
6 ноября 2019 12:43
В Самаре прошел фестиваль «Экологическое единство» Проведение ежегодного фестиваля станет традиционным. Экология
201
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
416
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
582
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
405
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
278
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
355
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
504
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
370
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1403
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2007
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1370
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1666
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1847
Мероприятия