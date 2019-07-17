Сброс загрязненных сточных вод в Волгe намерены сократить в три раза

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На территории городского округа Жигулевск с 01.02.2015 г. ООО «СамРЭК-Эксплуатация» осуществляет обслуживание пяти канализационных очистных сооружений.Согласно региональной программе «Оздоровление Волги» (Национальный проект «Экология») на территории г.о. Жигулевск предусмотрены проектирование и реконструкция всех пяти канализационных очистных сооружений.В рамках национального проекта будет проведена реконструкция очистных сооружений Жигулевска. На проведение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Жигулевск, мкр. Яблоневый овраг, с. Зольное, с. Богатырь, с. Солнечная поляна только в ближайшие два года планируется направить не менее 190 млн. Рублей.После завершения работ в рамках национального проекта, рассчитанного до 2024 года, количество фосфатов по фосфору в сточных водах составит не более 0,2 мг/дм3, что исключает влияние на процесс цветения воды в р. Волге. После строительства еще одного аэротенка-денитрификатора будет обеспечено нормативное содержание азота нитратного (9,1 мг/л) в очищенной сточной воде. Строительство узла доочистки фильтров-биореакторов позволит уменьшить количество взвешенных веществ в сбрасываемых водах до 4 мг/дм3. Реконструкция иловых площадок сократит время пребывания активного ила и стабилизированного ила на территории очистных сооружений.Нацпроект «Экология» рассчитан на 2019-2024 гг. и включает 11 подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». На его реализацию планируется направить 4,041 млрд рублей.После реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» произойдет сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу.