Самара присоединится к мероприятиям, приуроченным ко Всемирному дню чистоты
19 сентября 2019 13:00
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Во Всемирный день чистоты, 21 сентября 2019 года, участники Всероссийского волонтерского проекта «Сделаем!» (http://roseco.su/2019/08/vsemirnyj-den-chistoty-projdet-21-sentyabrya-v-70-regionah-rossii/) и других общественных организаций, а также местные жители примут участие в акции по уборке мусора. Ко Всемирному дню чистоты в Самаре приурочены несколько мероприятий, цель которых - очистка территорий от мусора, сбор отходов для вторичной переработки, ознакомление населения с обращением с отходами, обучение раздельному сбору отходов. Собрана команда организаторов реализации проекта, ведется набор волонтеров, идет поиск новых партнеров. Налажено взаимодействие с профильным городским департаментом.
В частности, содействие в проведении мероприятий акции оказывает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары – в части предоставления необходимого инвентаря (мешки для сбора мусора, грабли, лопаты, перчатки). Также после окончания мероприятий будет оказана помощь в вывозе смешанного мусора.
Акция пройдет на следующих территориях.
21 сентября 2019 года с 10:00 до 13:00, сбор участников – в 09:30 - общественный пляж в районе 9-й Просеки; предполагаемое количество участников - до 200 человек; основной организатор мероприятия - Юлия Яценко, тел.: 8 (927) 602-41-64. Здесь пройдет экологическая акция, организуемая национальным советом по корпоративному волонтерству в Самаре. Она проводится совместно с «Всероссийским обществом охраны природы» и АНО «Тут грязи нет». Заявки на участие также можно оставить, позвонив по телефону: 8 (927) 907-79-49 (Елена Олейникова). Будет организована уборка мусора с направлением части отходов (пластика) для дальнейшей переработки. Стоит отметить, что часть мероприятия запланирована в формате плогинга – пробежки, во время которой можно также собирать мусор. Кроме того, предусмотрена лекция о раздельном сборе мусора. Дополнительная информация – в социальной сети «ВКонтакте» - по ссылке: https://vk.com/wall19317791_8140.
21 сентября 2019 года с 10:00 до 14:00 - территория вдоль дороги в сторону лагеря отдыха «Волгаренок» (в районе СДТ «Сухая Самарка», Волжский район, Самарская область; координаты местности: 53.138840, 50.030344); предполагаемое количество участников - до 100 человек; организатор мероприятия - Ольга Сташкевич, тел.: 8 (927) 604-50-46;
21 сентября 2019 года с 10:00 до 14:00 – озеро «1-й Затон», Куйбышевский район (координаты местности: 53.159454, 50.198213); предполагаемое количество участников - до 120 человек; организатор мероприятия - региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс». На месте уборки территории будет организовано горячее питание.
21 сентября 2019 года с 12:00 до 14:00 – озеро, расположенное в районе дома № 321 по пр. Кирова (рядом с Самарским техникумом промышленных технологий); организатор мероприятия - Мария Вострикова, тел.: 8 (917) 017-29-76, сообщает горадминистрация.
Также уборка мусора в рамках проекта пройдет во внутригородских районах Самары.
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Комментарии
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18 сентября 2019 15:43
О сроках строительства моста пока информации нет. Его хотят возвести на деньги из федерального бюджета. Благоустройство региона
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18 сентября 2019 12:24
Деньги на это сейчас не предусмотрены, и в планах их тоже нет. Благоустройство региона
217
16 сентября 2019 15:18
Об этом стало известно из заявления пресс-службы Самарского филиала Главгосэкспертизы России. Благоустройство региона
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