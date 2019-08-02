Рекордное количество осадков выпало за сутки в Самарской области
2 августа 2019 13:23
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В четверг, 1 августа, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.
Так, в Челно-Вершинах за сутки выпало 27,7 мм осадков. Предыдущий рекорд 1990 г. составлял 11,9 миллиметров. А в Клявлино в тот же день выпало 40,7 мм дождя, что на 12,8 мм больше, чем в 2016 году, сообщает Приволжское УГМС.
Фото pixabay.com
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