Региональный оператор наладил вывоз отходов из турбаз на правом берегу Волги и о. Поджабный

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Региональным оператором по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс» организован вывоз отходов с турбаз правого берега Волги и острова Поджабный, который находится в юго-восточной части Самарской луки напротив Самары, между Рождественской Воложкой и Саратовским водохранилищем? сообщает пресс-служба облправительства.Расположенные в этих красивейших природных уголках туристические базы и лагеря являются популярным местом отдыха жителей Самарской области. С началом летнего сезона количество отдыхающих на таких турбазах значительно возросло. Кроме того, традиционно высоким остается и число приверженцев самостоятельного отдыха на природе. С учетом этого во время туристического сезона (летом и осенью) на правом берегу Волги и на островах образуется большое количество твердых коммунальных отходов. С 20 турбазами ООО «ЭкоСтройРесурс» уже заключило договоры на вывоз отходов, а ряд договоров находятся на стадии заключения.Удаление мусора из мест отдыха является очень непростой задачей. Из-за полного отсутствия автотранспортного сообщения вывоз осуществляется по воде. Отходы в мешках загружаются в специализированные плавсредства и переправляются на левый берег Волги, где их перемещают в мусоровоз. По состоянию на середину июня региональный оператор вывез из-за Волги около 100 кубометров твердых коммунальных отходов.«Региональный оператор заинтересован в том, чтобы в излюбленных местах отдыха жителей региона поддерживался порядок. Своевременный вывоз отходов позволит избежать несанкционированных свалок и сделать эти места еще более привлекательными для отдыхающих», - рассказал директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.