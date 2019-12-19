Проект «ПосадиЛес» приглашает самарцев присоединиться к предновогодней акции «Раз, два, три! Елочка, расти!»

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Чтобы стать участником акции, нужно на сайте Posadiles.ru выбрать любое количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Такой сертификат может стать душевным и полезным подарком родным и друзьям к Новому году. Все деревья будут высажены следующей весной силами активистов движения ЭКА на пострадавших лесных территориях в российских регионах. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.«Скоро откроются тысячи елочных базаров по всей стране. Но далеко не все срубленные деревья найдут своего покупателя, - говорит Марианна Мунтяну, руководитель проекта «ПосадиЛес». - Мы призываем всех подойти к выбору главного новогоднего символа более осознанно: не рубить, а посадить настоящий живой лес. Это станет прекрасным подарком и всем нам, и будущим поколениям!».Кроме того, в рамках акции пройдет конкурс «Моя альтернативная елка», самые креативные участники будут отмечены призами от партнера конкурса. Подробности участия - в социальных сетях проекта «ПосадиЛес».За четыре года существования проекта «ПосадиЛес» высажено более 700 тысяч деревьев на пострадавших лесных территориях в 22 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 5 тысяч человек, благодаря их поддержке восстановлено более 175 га леса. Всего с 2010 года силами волонтеров движения ЭКА, основавшего проект, высажено более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.