Принят закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор
29 декабря 2019 12:53
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяется понятие "утилизация отходов" и вводится плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Как отмечается в соответствующем документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, из отходов, отправленных на утилизацию, необходимо будет сначала извлекать полезные фракции и только потом отправлять мусор на сжигание.
Также изменён порядок взимания экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду. Документ подразумевает, что вырученные средства предприятия будут направлять на переработку отходов.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года, пишет Лайф.
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