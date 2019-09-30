Полицейские и общественники Самарской области приняли участие в патриотической акции «Лес Победы»

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Данный проект стартовал по инициативе Общественного экологического движения «Зеленая Россия» с целью воспитания уважения к славе Отечества и памяти его защитников, а также совершенствования профессионально-нравственного, духовного и патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел.В акции уже приняли участие тольяттинские стражи правопорядка, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, представители Общественного совета при территориальном ОВД. Все участники акции высаживали деревья в Автозаводском районе города. Порядка сорока лип, каштанов и кленов, а также сорок пять кустарников появились на зеленой карте города. Теперь деревья будут расти, а вместе с ними будет крепнуть память о великой Победе.Сотрудники отдельной специализированной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области посадили на территории подразделения саженец рябины. Молодое деревце полицейские высадили не случайно – в честь ветерана Великой Отечественной войны Анастасии Александровны Серьгиной, которая в этом году отпраздновала 100-летний юбилей.В Кинеле заместитель начальника МО МВД России «Кинельский» полковник внутренней службы Сергей Букреев, начальник группы по работе с личным составом подполковник внутренней службы Игорь Седунин совместно с представителем Общественного совета Евгением Шведовым и председателем Совета ветеранов Сергеем Царёвым совместными усилиями облагородили прилегающую территорию ОВД и высадили саженцы декоративных кустарников, сообщает облМВД.Сотрудники ОМВД России по Большеглушицкому району высадили 20 деревьев в честь земляков, погибших во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года.«У каждой семьи в России есть родственники, которые воевали. Такие акции прививают любовь к Родине и развивают чувство патриотизма, сохраняют память о защитниках Родины», - отметили сотрудники полиции.