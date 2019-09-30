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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Полицейские и общественники Самарской области приняли участие в патриотической акции «Лес Победы»

30 сентября 2019 13:40
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Полицейские и общественники Самарской области приняли участие в патриотической акции Лес Победы
Порядка сорока лип, каштанов и кленов, а также сорок пять кустарников появились на зеленой карте города.

Данный проект стартовал по инициативе Общественного экологического движения «Зеленая Россия» с целью воспитания уважения к славе Отечества и памяти его защитников, а также совершенствования профессионально-нравственного, духовного и патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел.

В акции уже приняли участие тольяттинские стражи правопорядка, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, представители Общественного совета при территориальном ОВД. Все участники акции высаживали деревья в Автозаводском районе города. Порядка сорока лип, каштанов и кленов, а также сорок пять кустарников появились на зеленой карте города. Теперь деревья будут расти, а вместе с ними будет крепнуть память о великой Победе.
Сотрудники отдельной специализированной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области посадили на территории подразделения саженец рябины. Молодое деревце полицейские высадили не случайно – в честь ветерана Великой Отечественной войны Анастасии Александровны Серьгиной, которая в этом году отпраздновала 100-летний юбилей.

В Кинеле заместитель начальника МО МВД России «Кинельский» полковник внутренней службы Сергей Букреев, начальник группы по работе с личным составом подполковник внутренней службы Игорь Седунин совместно с представителем Общественного совета Евгением Шведовым и председателем Совета ветеранов Сергеем Царёвым совместными усилиями облагородили прилегающую территорию ОВД и высадили саженцы декоративных кустарников, сообщает облМВД.

Сотрудники ОМВД России по Большеглушицкому району высадили 20 деревьев в честь земляков, погибших во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года.
«У каждой семьи в России есть родственники, которые воевали. Такие акции прививают любовь к Родине и развивают чувство патриотизма, сохраняют память о защитниках Родины», - отметили сотрудники полиции.


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