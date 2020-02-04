Погода в Самарской области побила сразу два рекорда
4 февраля 2020 12:49
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Вчера, 3 февраля, в Самарской области побит очередной температурный рекорд. Как сообщают синоптики Приволжского УГМС, уже в этом году уровень осадков составил 20 миллиметров, что выше на 8 миллиметров рекорда в 2015 году.
- На территории 63 региона столбики термометра показали отметку в 1,3 градусов выше нуля. Предыдущий рекорд был +1,2 градуса. Это было в 1980 году. А по области вчера температура составляла +2,6 градуса, - уточнили синоптики.
Напомним, 2019 год в 63 регионе можно по праву назвать аномальным. Из 12 месяцев, в восьми был температурный режим выше нормы. Самый холодный месяц был январь. А вот второй месяц лета – июль, был холоднее обычного, в августе также было прохладно. Часть территории России находится в положительной аномалии. В Красноярском районе Самарской области также расцвела сирень.
По данным начальника самарского гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмилы Ануровой, температура за год оказалась 6,3 градуса, что выше нормы на 1,6. За последние 30 лет в регионе стало теплее на два градуса. Многие горожане также удивились погоде этой зимой. По их словам, такого тепла давно не было, пишет ПроГородСамара.
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