Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 23 мая, 10:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/05:
USD 64.42
-0.12
EUR 71.84
-0.13
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Названы находящиеся под угрозой исчезновения животные в России

23 мая 2019 09:49
53
Названы находящиеся под угрозой исчезновения животные в России
При этом значительно улучшилась популяция амурских тигров.

На территории России шесть видов животных находятся под угрозой исчезновения, сообщили в четверг, 23 мая, во Всемирном фонде дикой природы, пишет ТАСС.
Угрожающая ситуация сложилась вокруг сайгака, переднеазиатского леопарда, кулика-лопатня, кречета, сахалинского осетра и калуги. Отмечается, что значительно улучшилась популяция амурских тигров, она возросла до 580 особей.

В фонде рассказали, что растет и количество дальневосточных леопардов, однако они по прежнему считаются вымирающим видом.

6 мая стало известно, что около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей. Темпы ускоряются, и сейчас деятельность людей угрожает животным и растениям в сотни раз сильнее, чем за последние 10 млн лет.

Пять основных факторов, которые негативно влияют на природу: изменение климата, инвазивные виды, изменения в области использования суши и моря, прямая эксплуатация организмов и загрязнение окружающей среды, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
22 мая 2019  18:45
Объектом внимания главы города стал детский сад в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и улицы Березовая Аллея.
Елена Лапушкина осмотрела территории строящихся детских садов в Кировском районе
Объектом внимания главы города стал детский сад в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и улицы Березовая Аллея.  Благоустройство региона
311
22 мая 2019  15:23
Сегодня глава Самары Елена Лапушкина проводит ряд выездных встреч на территории Кировского района.
Елена Лапушкина посетила стройку детского сада по улице Ташкентской
Сегодня глава Самары Елена Лапушкина проводит ряд выездных встреч на территории Кировского района.  Благоустройство региона
536
20 мая 2019  18:08
Будут оборудованы 8 пляжей протяженностью более 4 км и площадью 178,02 тысяч кв. м.
В Самаре началась подготовка городских пляжей к летнему сезону
Будут оборудованы 8 пляжей протяженностью более 4 км и площадью 178,02 тысяч кв. м.   Благоустройство региона
322
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4040
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2640
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1237
Весь список
Всё в Дом
16 мая 2019  18:58
Как выбрать канцелярские товары
 Для того чтобы подобрать подходящие канцелярские товары, необходимо к этому вопросу подойти со всей ответственностью. Всё в Дом
198
18 апреля 2019  09:59
Как выбрать диваны и кресла
 Мягкая мебель необходима практически в каждом доме. Она также востребована для меблировки офисных помещений.  Всё в Дом
643
8 апреля 2019  19:11
Жалюзи - удобство и комфорт
Жалюзи - удобство и комфорт
 Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи.  Всё в Дом
340
Весь список
ЖКХ
23 мая 2019  09:35
Коллектор на Утёвской в Самаре обновили на 85 метров
Коллектор на Утёвской в Самаре обновили на 85 метров
Специалисты «РКС-Самара» приступили к замене второго участка трубы.  ЖКХ
59
22 мая 2019  17:00
В целом по городу общая площадь покоса составит более 1600 гектаров.
В Самаре сезонные работы по покосу травы начались раньше обычных сроков
В целом по городу общая площадь покоса составит более 1600 гектаров.   ЖКХ
245
22 мая 2019  13:07
До конца мая у самарцев есть возможность избежать пеней по оплате коммунальных долгов
До конца мая у самарцев есть возможность избежать пеней по оплате коммунальных долгов
Им поможет выездной объединенный консультационный центр. ЖКХ
259
Весь список

Экология
23 мая 2019  09:49
Названы находящиеся под угрозой исчезновения животные в России
Названы находящиеся под угрозой исчезновения животные в России
При этом значительно улучшилась популяция амурских тигров. Экология
51
22 мая 2019  14:02
В Самаре разбираются с последствиями сброса мазута в Волгу в районе насосно-фильтровальной станции
В Самаре разбираются с последствиями сброса мазута в Волгу в районе насосно-фильтровальной станции
Мазут добрался до городских пляжей. Экология
292
22 мая 2019  09:53
В Самарской области прошло первое заседание общественного совета по экологической безопасности
В Самарской области прошло первое заседание общественного совета по экологической безопасности
Дмитрий Азаров отметил, что важнейшим направлением деятельности Совета должно стать обсуждение реализации в регионе национального проекта "Экология". Экология
164
Весь список


Видео
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
457
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
417
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14513
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
560
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
603
6 мая 2019  11:35
Белуха вытащила утонувший iPhone
Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone
Инцидент произошел в норвежском море.
В мире
1387
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
399
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
499
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
460
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
884
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
807
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
743
Весь список

Мероприятия
Театр "Самарская площадь" отметит 30-летие спектакля «Играем Бидструпа»
«Умный четверг» в Историческом парке: для всех, кто интересуется краеведением - лекция Зои Кобозевой «Мещанские голоса»
В Самаре пройдут лекции в рамках образовательных мероприятий «Во славу земли Самарской»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные