Названы находящиеся под угрозой исчезновения животные в России
23 мая 2019 09:49
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На территории России шесть видов животных находятся под угрозой исчезновения, сообщили в четверг, 23 мая, во Всемирном фонде дикой природы, пишет ТАСС.
Угрожающая ситуация сложилась вокруг сайгака, переднеазиатского леопарда, кулика-лопатня, кречета, сахалинского осетра и калуги. Отмечается, что значительно улучшилась популяция амурских тигров, она возросла до 580 особей.
В фонде рассказали, что растет и количество дальневосточных леопардов, однако они по прежнему считаются вымирающим видом.
6 мая стало известно, что около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей. Темпы ускоряются, и сейчас деятельность людей угрожает животным и растениям в сотни раз сильнее, чем за последние 10 млн лет.
Пять основных факторов, которые негативно влияют на природу: изменение климата, инвазивные виды, изменения в области использования суши и моря, прямая эксплуатация организмов и загрязнение окружающей среды, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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