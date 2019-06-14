Лещи и щука под угрозой: ученые рассказали о последствиях обмеления Волги в Самарской области
14 июня 2019 11:45
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Самарская область вошла в число регионов, которые пострадали из-за обмеления Волги. По словам специалистов института экологии Волжского бассейна РАН, произошло это в районе Усинского залива, пишет 63.ру.
— Рабочая группа по подготовке экспертного заключения включает гидрологов, гидробиологов и ихтиологов. Мы завершаем оценку негативных последствий снижения уровня Куйбышевского водохранилища. Помимо Самарской области, также пострадали экосистемы Ульяновской области (район Черемшанского залива) и Республики Татарстан (Свияжское устье). Мы зафиксировали сокращение до 80–90% мелководных нерестовых участков, — рассказали в институте.
По словам специалистов, наиболее критичное (более двух метров) снижение уровня Куйбышевского водохранилища наблюдалось с 25 апреля по 9 мая. В это время происходит нерест окуня, сазана, щуки, леща.
— Для рыбы важно, чтобы были мелководные прогреваемые участки разлива с прошлогодней растительностью, вода на которых держится около двух недель. Этого времени достаточно для нереста, выхода личинок и достижения ими возраста, когда молодь может совершать миграции вместе с падением уровня воды. Поэтому падение уровня водохранилища является критичным и приводит к гибели икры или молоди. А некоторые виды рыб и вовсе не смогли отложить икру, — объясняют работники института.
Такая тенденция приведет к снижению количества промысловых видов рыб. Станет меньше и плотвы, густеры, краснопёрки, которые зачастую составляют основу рациона крупных хищников — судака, щуки, налима, сома. Поэтому их численность также может сократиться.
— Кроме того, в числе негативных последствий — ухудшение качества питьевой воды и усиление разрушения берегов водохранилища, — констатируют эксперты.
Сейчас сотрудники Средневолжского территориального управления Росрыболовства проводят расследование причин обмеления Волги. Между тем на Жигулевской гидроэлектростанции, от которой во многом зависит уровень воды в реке, сообщили, что ничего катастрофического, по крайней мере для Самарской области, в этом нет.
Фото pixabay.com
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