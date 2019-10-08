Качество атмосферного воздуха в Тольятти соответствует нормам
8 октября 2019 11:24
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В период с 30 сентября по 6 октября, по данным Тольяттинской гидрометобсерватории, на территории города метеоусловий, способствующих накоплению в воздухе вредных веществ, не наблюдалось. Вредные примеси накапливаются в атмосфере в период затишья, а ветреная погода способствует их рассеиванию. Тем не менее, в микрорайоне Шлюзовой на стационарном посту наблюдения ПНЗ-11 (ул. Шлюзовая, 8) был зафиксирован один случай превышения ПДК по формальдегиду в 1,1 раза. В связи с тем, что пост наблюдения расположен вблизи автомагистрали, источником повышения уровня загрязнения, по мнению специалистов, могли стать выхлопные газы автотранспорта. В течение недели содержание других вредных веществ в атмосфере соответствовало санитарным нормам.
В связи с ранее установленными превышениями ПДК по сероводороду в Комсомольском районе Тольятти будет продолжаться дополнительный контроль за содержанием этого вещества в атмосфере. Отбор проб ведется 4 раза в сутки. С 6 сентября по 6 октября превышения ПДК по сероводороду не зафиксированы.
Мониторинг качества атмосферного воздуха, а также информирование населения об экологической обстановке на территории Тольятти проводится по личному поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Фото pixabay.com
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