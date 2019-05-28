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Два природных памятника могут уничтожить при строительстве моста Тольятти - Климовка

28 мая 2019 14:02
92
Два природных памятника могут уничтожить при строительстве моста Тольятти - Климовка
Речь идет о Гурьевом овраге и горе Гусиха.

Как заявил «ЭкоВолге» и.о. руководителя Института экологии Волжского бассейна Сергей Саксонов, речь идет о Гурьевом овраге и горе Гусиха в окрестностях Климовки. Точных данных о том, в каком именно месте мост соединится с правым берегом Волги пока в открытых источниках нет. Известно, что на левом берегу мост упрется в Ягодинский лес, а для подъездных дорог к переходу через Волгу придется вырубить около 40 гектаров соснового бора. Если берега будут соединять по кратчайшему маршруту, то разрушение как минимум части Гусихи и Гурьева оврага неизбежно.

Сейчас маршрут подъездных путей известен из приказа главы регионального Минтранса об изъятии земель под строительство. Около Климовки изымается пока лишь участок, который находится с юга от поселения, и если трасса обойдет село с юга, то угрозы памятникам природы нет. Но в этом случае увеличивается длина моста, и кроме того, здесь проходит международный газопровод, что может стать серьезным препятствием для строительства перехода через водохранилище.
Гора Гусиха целиком состоит из меловых пород (что является большой редкостью) и покрыта лиственным лесом. Овраг Гурьев имеет крутые склоны высотой несколько десятков метров, из которых бьют родники, образуя небольшие водопады. И Гусиха и Гурьев занесены в число памятников природы не только из-за обилия природных красот, но и из-за произрастающих здесь редких растений и гнездящихся птиц, занесенных к Красную книгу, пишет TLTgorod.

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