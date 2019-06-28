Более 200 человек убирали мусор на острове Поджабный в Самаре

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В четверг, 27 июня, на острове Поджабный прошел субботник. В Экологическом проекте "Чистый Проран-2019" приняли участие более 200 человек. Проект проходил при поддержке Благотворительного фонда развития детского спорта «Олимпия», ООО «ЭкоСтройРесурс» и Корпорации Идей Марии Толмачёвой.Проект «Чистый Проран-2019» - это формат проведения субботника, который включает в себя не только уборку территории, но и развлечения, угощения, активный отдых и призы за активное участие.«На территории острова установлены контейнеры, их обслуживание осуществляется регулярно, но не все отдыхающие убирают мусор после себя, - отметил глава Самарского района Роман Радюков. – Мы призываем всех горожан, приезжающих отдыхать на остров, соблюдать чистоту и бережно относится к природе».Кроме крупногабаритного мусора, было собрано еще порядка 200 мешков мелкого мусора. По итогам субботника команды, собравшие больше всего мусора, были отмечены наградами. Все собранные мешки были вывезены в специализированное место для отходов, сообщает горадминистрация.