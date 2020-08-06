Богомолы атаковали Самару

Жители региона все чаще сталкиваются с хищными насекомыми.
В Самарских пабликах появляются фотографии зеленых особей. Горожане устраивают необычным соседям по планете целые фотосессии. Это и понятно, в нашем региональном климате это редкие гости. Богомолы обычно обитают на юге России и в некоторых странах Европы, пишет ПроГородСамара.
Но в начале XX века насекомые стали мигрировать в соседние страны, тем самым расширяя зону своего обитания. Не исключено, что через некоторое время экзотические насекомые станут нередкими в нашей полосе.
Напомним, что несколько месяцев назад в музее Алабина прошла выставка экзотических богомолов.
Фото: Дильдина Светлана
Добавить комментарий