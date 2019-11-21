Аномальные холода в Самарской области продолжаются
21 ноября 2019 09:52
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МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань Самарской области» информирует, по сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 20 по 23 ноября в Самарской области ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 9 градусов и больше ниже климатической нормы. Напомним, значительное понижение температуры воздуха вызвано прохождением через наш регион холодного атмосферного фронта с северных районов России, пишет "Маленькая Сызрань".
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