Жителям Самарской области обещают грозы

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Сегодня, 23 июля, в Самарской области ожидаются кратковременные дожди и грозы.Днем воздух прогреется до +23...28 °C. Также будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Местами его порывы усилятся до 15-20 метров в секунду, сообщает Приволжское УГМС.Напомним, накануне, 22 июля, в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.