Жителей Самарской области ожидает похолодание

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В Самарской области снова ожидается понижение температуры. Сохранится пасмурная и дождливая погода.Сегодня, в пятницу, 20 сентября, днем температура воздуха составит от +13 до +15 градусов.В ночь на субботу, 21 сентября, похолодает до +1... +6 градусов. Днем ожидается от +8 до +13 градусов.Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье, 22 сентября, сообщают в Приволжском УГМС.