Жигулевский заповедник отметил 92-летие

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92 года назад, 19 августа 1927 года был создан Жигулёвский заповедник.Все эти годы заповедник выполняет поставленные задачи, развивается и совершенствует новые методы и способы природоохранной деятельности, реализует новые проекты и мероприятия в области экологического просвещения и туризма.Главная цель любого заповедника - сохранить природу в её первозданном, нетронутом виде.Сохранению и изучению природы заповедной территории посвятили свои жизни не одно поколение сотрудников, чья деятельность связана с охраной и наукой, экологическим просвещением, воспитанием бережного отношения к природе. Заповедник по праву гордится этими трудолюбивыми и талантливыми людьми, сообщается на сайте организации.