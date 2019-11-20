Жигулевская ГЭС закрыла затворы водосливной плотины

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С 11 ноября по 10 декабря 2019 года Жигулевская ГЭС в соответствии с указаниями Росводресурсов работает в режиме сработки водохранилища к 11 декабря 2019 до отметки уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла 52,7+0,1 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.По состоянию на 19 ноября суммарный приток воды составил 14739м³/с, в том числе боковой приток – 2880 м3/с. Уровень Куйбышевского водохранилища в районе водопоста г. Тольятти на 08:00 19 ноября составил 52,78 метра, в нижнем бьефе у здания ГЭС - 31,93 метра, сообщается на сайте ГЭС.